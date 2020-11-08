08.11.2020, 12:09
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В концертном зале "Эстония" торжественно отмечают День отца. Будет назван "Отец года"
Сегодня в концертном зале "Эстония" проходит праздничный концерт по случаю Дня отца "Отцы, лети и песни" и объявление "Отца года 2020". Delfi ведет прямую трансляцию с концерта, которая началась в полдень.
Неожиданная «правда о сovid-19» от беглого вирусолога
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Обнаружен коронавирус, вызывающий синдром острой диареи
Как мгновенно отбелить белые полотенца?