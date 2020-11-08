08.11.2020, 12:09
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В концертном зале "Эстония" торжественно отмечают День отца. Будет назван "Отец года"
Сегодня в концертном зале "Эстония" проходит праздничный концерт по случаю Дня отца "Отцы, лети и песни" и объявление "Отца года 2020". Delfi ведет прямую трансляцию с концерта, которая началась в полдень.
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