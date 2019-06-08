08.06.2019, 12:20
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Кадриорге снова проходит "Утиное ралли". Для больных раком детей собрано уже более 200 000 евро
В полдень в Кадриорге началось "Утиное ралли", где в этот раз будут соревноваться целых 15 000 уточек для ванны.
В полдень в Кадриорге началось "Утиное ралли", где в этот раз будут соревноваться целых 15 000 уточек для ванны.
На сайте мероприятия значится, что собрано 201 540 евро. Благодарят всех жертвователей.
Само соревнование начнется в 14 часов. До этого на сцену выйдет Карл-Эрик Таукар, а после него ансамбль Arg Part. Также открыта зона для младенцев и детская зона Лотте.
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