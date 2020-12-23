ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Харьюмаа вводятся драконовские меры: закрываются места общепита, спортклубы, спа. Ограничения в Ида-Вирумаа продлеваются

Ограничения, действующие с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Услуги сферы развлечений запрещены повсеместно: в казино, боулингах, биллиардных, клубах для взрослых, а также в помещениях заведений гостиничного сектора. При этом услуги по размещению можно предлагать и дальше
Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятий общепита. Продажа еды навынос и сопутствующая служба курьерской доставки могут работать.
Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, бани, СПА, бассейны, водные центры. Ограничения не касаются профессиональных спортсменов, в том числе команд высшей лиги, членов сборных и кандидатов в сборные. Также ограничения не распространяются на людей с особыми потребностями.
Запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях. Закрытыми для посетителей должны оставаться также музеи и выставочные залы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут принимать участие до 10 человек.
В помещениях запрещено заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, проводить курсы повышения квалификации, а также занятия спортом и тренировки. Вне помещений все это разрешено делать в группах до 10 человек плюс наставник.
Детские сады останутся открытыми, однако в них необходимо соблюдать инструкции Департамента здоровья и местного самоуправления по предотвращению распространения коронавируса.
24 декабря начнет действовать требование во время богослужений заполнять помещения только на 50%.
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