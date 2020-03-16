ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Эстонии выявлено 205 случаев заражения коронавирусом. На самом деле инфицированных больше

Департамент здоровья подчеркивает, что на само деле число инфицированных больше, и учитывая распространение вируса по стране, в ближайшее время, несомненно, их станет больше.
У большинства пациентов с коронавирусом в Эстонии легкие симптомы.
Согласно текущим данным, большинство зараженных коронавирусом — это люди средних лет, разницы между мужчинами и женщинам не наблюдается. Детей и пожилых среди инфицированных мало.
Скорая помощь при работе сосредоточится в первую очередь на помощи и тестировании людям с тяжелыми симптомами.
Статистика показывает, что группа риска — пожилые люди и люди с со слабым иммунитетом. Поэтому советуют отложить визиты к пожилым родственникам, а самим людям старше 60 стоит избегать людных мест и держаться в изоляции. В больницах отменены посещения.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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