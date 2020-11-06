ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "В Эстонии началась эпидемия". Экстренная пресс-конференция: Попов, Кийк и Ланно дают обзор ситуации в стране

Юллар Ланно сказал, что заболеваемость более не наблюдается только в конкретных очагах, а распространяется по всей Эстонии. Он отметил, что сейчас уже можно говорить об эпидемии.

”В Эстонии началась эпидемиологическое распространение”,— сказал он.

Ланно отметил, что поскольку информации становится все больше, то далее департамент не сможет давать ее столь детально, как делал раньше. ”Мы хотели бы направить все свою ресурсы на решение проблемы”, — подчеркнул он.

Все собрания и праздники Департамент здоровья рекомендует отменить.

Танель Кийк сказал, что сегодняшние цифры только подтверждают, что в Эстонии ситуация критична и мы движемся в сторону кризиса здравоохранения. В ближайшее время будет расти как число заболевших, так и число нуждающихся в госпитализации.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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