ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ужесточение или ослабление ограничений? Рассказывает правительство

Согласно плану, в конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет.
Каллас сообщила, что правительство приняло ряд важных решений. Например, была одобрена поправка к закону об иностранцах, по которой теперь можно будет обжаловать вынесенные государствам решения по визам. Также было выделено 3 млн евро на новое расследование гибели парома Estonia при помощи роботов. Что касается ситуации с Навальным в России, Каллас сказала, что Европа ни в коем случае не должна оставаться в стороне.
”Заболеваемость по-прежнему высокая”, — отметила Каллас, говоря об эпидемиологической ситуации.
Танель Кийк в свою очередь подчеркнул, что ситуация стабилизировалась, но уровень этой стабилизации специалистов не устраивает. Вызывает опасение и количество госпитализированных. Это число нужно снижать, чтобы восстановить плановое лечение в полном объеме.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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