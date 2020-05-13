13.05.2020, 12:09

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Украина крайне важна для Эстонии". Юри Ратас отчитывается о подготовке ко второй волне коронавируса

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дополнено в 14:55
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На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас отвечает на вопросы о подготовке ко второй волне коронавируса, Rail Baltic, совете ERR и еще многом другом.

Юри Ратас согласен с задавшей вопрос Каей Каллас, что вторая волна эпидемии коронавируса, с большой долей вероятности, действительно будет.

"Мы договорились, что медицинский кризис повлиял на экономику, необходимы экономические меры, которые разработает Министерство экономики и коммуникаций в течение этого месяца", — сказал Ратас.

Он отметил, что открытие границ стран Балтии довольно уникальное и уже дает хороший опыт, которым страны смогут поделиться, как и сотрудничество на эстонско-финской границе.

"Нужно быть лучше готовыми по части средств личной защиты. Мы уже готовы. Также мы должны быть готовы быстро перевести больницы на режим Covid-19, но такого масштабного прекращения планового лечения не будет. Обсуждается вопрос лекарственной и продовольственной безопасности", — рассказал Ратас о возможной второй волне эпидемии.

По словам Ратаса, будут ли закрыты школы и другие учреждения во время второй волны коронавируса, пока неизвестно, так как это зависит от серьезности эпидемии.

"Украина крайне важна для Эстонии. В друг-друге мы нашли союзников для поддержки сельского хозяйства. Ситуация в сельском хозяйстве сложная. Безработных — почти 50 000, зарегистрированная безработица на уровне 7,7%. Это означает, что эстоноземельцы сейчас теряют работу, и мы должны защищать их на рынке труда. Для сельского хозяйства мы сделали исключение, [иностранным рабочим] можно работать до 31 июля, что поможет с сезонными работами. Однако это не окончательное решение. В конце концов это вопрос нашей продовольственной безопасности", — рассказал Ратас об условиях работы иностранной рабочей силы в стране.

Юрген Лиги отметил, что эстоноземельцы вряд ли пойдут работать доярками и трактористами. Ратас согласился, что нужно найти решение для выхода из ситуации, когда остановился приток иностранной рабочей силы в страну. Несмотря на это, по окончанию договора о работе у иностранцев все еще только один месяц, чтобы либо найти новую работу, либо вернуться домой. Эстоноземельцы тоже уже начинают поглядывать в сторону сельскохозяйственного сектора, подчеркнул Ратас.

Министр образования Майлис Репс сообщила, что было принято решение разрешить работу детских лагерей с середины июня в группах по 15 человек. Что касается выпускных, то мало вероятно, что они состоятся, а насчет последних звонков решают директора школ.

Репс подчеркнула, что министерство советует не проводить выпускные праздники, так как коронавирус очень легко на них распространяется. Последние звонки в школе надо проводить на открытом воздухе и с соблюдением дистанции.

Ратас добавил, что строительство Rail Baltic продолжится. В 2021 году планируется начать строительство 26 виадуков для Rail Baltic.

Государственная поддержка от Кассы по безработице по выплате зарплат щаканчивается 31 мая, но Ратас подтвердил, что сейчас совет Кассы соберется для обсуждения продления программы поддержки.

"В марте было выплачено 27 млн евро. Да, поддержку зарплат нужно продолжить. В ближайшее время нужно будет вынести это решение. Меру нужно будет немного изменить", - сказал Ратас.

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