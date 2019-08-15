15.08.2019, 17:25

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Трудовые отношения с главой эстонской полиции Эльмаром Вахером приостановлены

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Добавлены комментарии Вахера и Ратаса. Новость постоянно дополняется!
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме возбудил в отношении генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера дисциплинарное расследование. Начиная с завтрашнего дня, 16 августа, рабочие отношения с Вахером приостановлены, сообщает ERR.

Данную информацию ERR подтвердил сам Хельме. Хельме обвинил Вахера в потере доверия и обмане.

"Насколько я понимаю, Эльмар Вахер и вчера обманывал в "Актуальной камере", что будут большие сокращения. Никаких сокращений не будет, никаких урезаний зарплат не будет, наоборот, как сегодня решило правительство, мы направили многие миллионы на ремонт кордонов Спасательного департамента и отделений полиции", — сказал Хельме ERR.

"Задание, которое получил Вахер, было подготовить предложение на случай, если возникнет необходимость сделать урезания. Какие в таком случае могли бы быть способы экономии", — объяснил Хельме.

Департамент полиции и погранохраны проведет в 19 часов по данной теме пресс-конференцию.

Сам Вахер сообщил, что встречался сегодня в 14 часов с министром финансов Мартином Хельме, который сейчас исполняет обязанности министра внутренних дел, так как Март Хельме в отпуске.

"Встреча длилась пару минут, в течение которых министр предложил мне подать в отставку по собственному желанию. Я получил две бумаги: написанное от моего имени заявление об уходе, которое я не подписал, и приказ министра внутренних дел о моем осовобождении от службы, которое по существу юридически ничтожно. Меня назначало на должность правительство ЭР, правительство может меня от должности и освобождать. Новость о приостановлении служебных отношений и дисциплинарном производстве я прочитал уже позже в прессе", — сказал Вахер, который тоже намерен вечером (19.00) ответить на вопросы журналистов.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что у него нет информации о том, что с Вахером приостановлены трудовые отношения и возбуждено дисциплинарное производство.

"Я говорил с обоими (Мартом Хельме и Эльмаром Вахером). Ясно то, что коммуникация между министром и главой PPA могла бы быть лучше", сказал Ратас и добавил, что встречался сегодня и с Вахером.

По словам премьера, у него нет информации о том, какие нарушения на своем посту он мог бы совершить.

Газета Eesti Ekspress написала, что истинная причина отстранения Вахера от должности может скрываться в связанном с Ханнесом Руммом инциденте. А именно, входящий в социал-демократическую партию Румм попался в нетрезвом виде за рулем, и Яак Мадисон подозревает, что к тому, что это дело замяли, был причастен Эльмар Вахер. С 2011 по 2016 год Румм был руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии, затем работал советником в МИДе. С 2005 по 2007 год был депутатом Таллиннского горсобрания, а с 2007 по 2011 год являлся депутатом Рийгикогу.


Пресс-конференция Вахера

Вахер отметил, что политики партии, входящей в правительственную коалицию, вынуждают его уйти со своего поста, и повторил уже известную из его комментария информацию.

Мартин Хельме не пояснил полицейскому, в чем состоит "потеря доверия". Вахер предположил, что это возможно связано со случаем с Руммо. Однако заверил, что никак с этим инцидентом связан не был, узнал о нем лишь позже.

Вахер повторил сказанное в вышеприведенном комментарии, что глава МВД не имеет права его увольнять, поэтому завтра директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) выйдет не работу. К тому же на одном из переданных ему документов нет подписи канцлера МВД Лаури Лугна.

"Для продолжения работы в должности мне требуется доверие государства", - сказал Вахер.

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