ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Трудовые отношения с главой эстонской полиции Эльмаром Вахером приостановлены

"Я говорил с обоими (Мартом Хельме и Эльмаром Вахером). Ясно то, что коммуникация между министром и главой PPA могла бы быть лучше", сказал Ратас и добавил, что встречался сегодня и с Вахером.
По словам премьера, у него нет информации о том, какие нарушения на своем посту он мог бы совершить.
Газета Eesti Ekspress написала, что истинная причина отстранения Вахера от должности может скрываться в связанном с Ханнесом Руммом инциденте. А именно, входящий в социал-демократическую партию Румм попался в нетрезвом виде за рулем, и Яак Мадисон подозревает, что к тому, что это дело замяли, был причастен Эльмар Вахер. С 2011 по 2016 год Румм был руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии, затем работал советником в МИДе. С 2005 по 2007 год был депутатом Таллиннского горсобрания, а с 2007 по 2011 год являлся депутатом Рийгикогу.
Пресс-конференция Вахера
Вахер отметил, что политики партии, входящей в правительственную коалицию, вынуждают его уйти со своего поста, и повторил уже известную из его комментария информацию.
Мартин Хельме не пояснил полицейскому, в чем состоит "потеря доверия". Вахер предположил, что это возможно связано со случаем с Руммо. Однако заверил, что никак с этим инцидентом связан не был, узнал о нем лишь позже.
Вахер повторил сказанное в вышеприведенном комментарии, что глава МВД не имеет права его увольнять, поэтому завтра директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) выйдет не работу. К тому же на одном из переданных ему документов нет подписи канцлера МВД Лаури Лугна.
"Для продолжения работы в должности мне требуется доверие государства", - сказал Вахер.
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