ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Тоомас Хендрик Ильвес: режим в Беларуси более жесткий, чем это было в советской Эстонии во время перестройки

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (находился на посту президента с 2006 по 2016 год) сегодня в 20.00 на youtube-канале белорусского блогера Татьяны Мартыновой отвечает на вопросы о происходящем в Беларуси.
В анонсе трансляции отмечается, что Ильвес отвечает "на вопросы из дворов Минска".
Ведущая: сейчас в Беларуси идет революция сознания, но у большинства остается советское сознание. Наследие коммунизма в Беларуси очень сильное, мы не прошли тот путь, который прошли другие республики. Ломка стереотипов очень больна, нам необходима декоммунизация. Как этот процесс прошел у вас? У вас был в обществе раскол?
- Раскола не было. Литва, Латвия и Эстония готовились к этим изменениям в течение длительного срока. У наших народов осталась историческая память о временах до советской оккупации. Но у вас такой опыт и память тоже имеется, об этом говорит ваш флаг.
Причина, по которой опыт Эстонии был успешен, не принимая во внимание исторический опыт следующая - за три года до распада СССР мы начали выстраивать структуры, которые бы стали альтернативой советской системы, мы начали регистрировать граждан внутри страны, это делали комитеты по всей стране. И затем решили провести независимые выборы.
Эти комитеты преследовались?
В последние годы перестройки ситуация в нашей стране была гораздо свободнее, чем в Беларуси сейчас. Поэтому в Беларуси сейчас более жесткий режим, по сравнению с тем, который был в СССР. Люди, которые отвечали за регистрацию, преследовались, но их не сажали. Демонстрации не сопровождались насилием, не было причин для преследования.
Ответ белорусского режима гораздо более жестокий, чем то, что мы переживали в СССР. Для того, чтобы противостоять режиму, нужно вовлечь в протесты более широкие массы, гражданское общество. Создавать организации солидарности. Тогда режим не сможет ничего сделать. Ваш Коорданационный совет, 12 человек, должен представлять гораздо более широкий круг людей. Если этого не случится, он будет арестован. Нужно организовать сети, которые бы оказывали помощь арестованным.
Любой авторитарный режим хочет разбить гражданское общество на мелкие частички, чтобы каждый гражданин сражался с режимом самостоятельно, а не в сообществе с другими. Необходимо строить гражданское общество. В качестве примера можно привести Конгресс граждан Эстонии. Это может стать первым этапом, таких организаций и боятся тоталитарные режимы.
- Белорусская тема пропала из мировых СМИ, мы переживаем из-за этого. Многие в Беларуси считают, что необходимо международное давление на Лукашенко. Белорусы не верят в санкции. Вы можете помочь нам быть услышанными и надавить на Лукашенко по-настоящему. И как лучше это сделать? Напомню, что количество заключенных у нас приближается к 200.
- Я делал и делаю все возможное, чтобы ЕС применял санкции к Беларуси, такая же политика у Литвы, Латвии и Польши. Ключевым фактором является вовлечение в санкции тех людей, которые подавляют протесты. Я не говорю о двух-трех министрах. Нужно выявить тех людей, которых на Украине называли "титушками", которые подавляли протесты, нужно их выявить и предать гласности.
Я выступаю за более действенные санкции Европы. После вступления в должность президента Байдена вы увидите изменение в отношении США к этому вопросу. Поскольку я знаю некоторых людей, близких к Байдену, могу сказать, что будет больше внимания к правам человека. Признаем, что этого не было последние 4 года во время правления Трампа.
Поэтому через 3 недели с этой точки зрения ситуация станет лучше. США всегда выступали на передовой в продвижении демократии и прав человека. Последние 4 года эти вопросы были оставлены на усмотрение европейцев, а они вели себя очень нерешительно.
Я видел много роликов, где белорусский ОМОН ведет себя крайне жестоко. Необходимо внимание к каждому ролику, должны быть объяснения по каждому случаю применения жестоких мер. В Беларуси есть много журналистов, они должны привлекать внимание к этим случаям.
В видите меньше материалов в западных СМИ потому, что Лукашенко выпроводил из страны много западных журналистов. Но интернет-блогеры тоже являются важным инструментов. Вы же знаете, что много миллионов россиян просмотрели видео, где Навальный обвиняет ФСБ в отравлении. Используйте интернет, создавайте журналистскую сеть.
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