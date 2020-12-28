ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Тоомас Хендрик Ильвес: режим в Беларуси более жесткий, чем это было в советской Эстонии во время перестройки

В анонсе трансляции отмечается, что Ильвес отвечает "на вопросы из дворов Минска".

Ведущая: сейчас в Беларуси идет революция сознания, но у большинства остается советское сознание. Наследие коммунизма в Беларуси очень сильное, мы не прошли тот путь, который прошли другие республики. Ломка стереотипов очень больна, нам необходима декоммунизация. Как этот процесс прошел у вас? У вас был в обществе раскол?

- Раскола не было. Литва, Латвия и Эстония готовились к этим изменениям в течение длительного срока. У наших народов осталась историческая память о временах до советской оккупации. Но у вас такой опыт и память тоже имеется, об этом говорит ваш флаг.

Причина, по которой опыт Эстонии был успешен, не принимая во внимание исторический опыт следующая - за три года до распада СССР мы начали выстраивать структуры, которые бы стали альтернативой советской системы, мы начали регистрировать граждан внутри страны, это делали комитеты по всей стране. И затем решили провести независимые выборы.

Эти комитеты преследовались?

В последние годы перестройки ситуация в нашей стране была гораздо свободнее, чем в Беларуси сейчас. Поэтому в Беларуси сейчас более жесткий режим, по сравнению с тем, который был в СССР. Люди, которые отвечали за регистрацию, преследовались, но их не сажали. Демонстрации не сопровождались насилием, не было причин для преследования.

Ответ белорусского режима гораздо более жестокий, чем то, что мы переживали в СССР. Для того, чтобы противостоять режиму, нужно вовлечь в протесты более широкие массы, гражданское общество. Создавать организации солидарности. Тогда режим не сможет ничего сделать. Ваш Коорданационный совет, 12 человек, должен представлять гораздо более широкий круг людей. Если этого не случится, он будет арестован. Нужно организовать сети, которые бы оказывали помощь арестованным.

Любой авторитарный режим хочет разбить гражданское общество на мелкие частички, чтобы каждый гражданин сражался с режимом самостоятельно, а не в сообществе с другими. Необходимо строить гражданское общество. В качестве примера можно привести Конгресс граждан Эстонии. Это может стать первым этапом, таких организаций и боятся тоталитарные режимы.