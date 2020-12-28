28.12.2020, 19:43

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Тоомас Хендрик Ильвес отвечает на вопросы о Беларуси

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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (находился на посту президента с 2006 по 2016 год) сегодня в 20.00 на youtube-канале белорусского блогера Татьяны Мартыновой отвечает на вопросы о происходящем в Беларуси.

В анонсе трансляции отмечается, что Ильвес отвечает "на вопросы из дворов Минска".

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