ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Тоомас Хендрик Ильвес отвечает на вопросы о Беларуси

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (находился на посту президента с 2006 по 2016 год) сегодня в 20.00 на youtube-канале белорусского блогера Татьяны Мартыновой отвечает на вопросы о происходящем в Беларуси.
Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (находился на посту президента с 2006 по 2016 год) сегодня в 20.00 на youtube-канале белорусского блогера Татьяны Мартыновой отвечает на вопросы о происходящем в Беларуси.
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