ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Танел Кийк и Таави Аас рассказывают о смягчении ограничений чрезвычайного положения

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На пресс-брифинге правительства министр социальных дел Танел Кийк, министр экономики и коммуникаций Таави Аас и вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман расскажут о смягчении ограничений чрезвычайного положения.