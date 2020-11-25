25.11.2020, 13:06
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Таллиннская горуправа рассказывает о своих решениях
Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.
Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.
В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Бетина Бешкина, советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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