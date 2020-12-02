02.12.2020, 13:02
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Таллиннская горуправа рассказывает о своих последних решениях(4)
Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.
Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.
В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Айвар Рийсалу, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Планам не суждено сбыться: Слуцкая очутилась в руках врачей
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов