02.12.2020, 13:02

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Таллиннская горуправа рассказывает о своих последних решениях

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Сегодня в 13:10 в Таллиннском представительском центре состоится пресс-конференция по итогам заседания Таллиннской горуправы на русском языке.

В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Айвар Рийсалу, а также советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко.

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