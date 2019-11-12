ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Станет ли Рейтельманн членом ПАСЕ?

Сегодня в 10 часов в Рийгкиогу началось заседание, на котором обсуждается вопрос назначения членом Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) члена фракции EKRE Урмаса Рейтельманна.
12.11.2019, 10:23
Сегодня в 10 часов в Рийгкиогу началось заседание, на котором обсуждается вопрос назначения членом Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) члена фракции EKRE Урмаса Рейтельманна.
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