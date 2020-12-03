ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Ситуация в Эстонии очень плохая". Правительство ввело ряд новых ограничений

Юри Ратас начал пресс-конференцию с того, что ситуация в Эстонии с коронавирусом плохая. Особенно сложная она в Ида-Вирумаа, в связи с чем премьер-министр завтра отправится в регион.

Быстро растет количество госпитализированных пациентов. Уже сейчас ясно, что система здравоохранения находится под сильным ударом.

Ратас сообщил, что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, правительство ввело дополнительные ограничения. С субботы вдобавок к уже имеющимся ограничениям (2 плюс 2, маски, соблюдение гигиенических мер) вводится правило 50% заполняемости в торговых центрах. В 22 часа должны закрываться места общественного питания и места развлечения. Частные вечеринки, аренда помещений под частные мероприятия также запрещены.

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Как стало известно утром, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 451 человека. Коэффициент заболеваемости за последние две недели составляет 358,17 на 100 000 жителей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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