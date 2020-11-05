ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Ситуация в Эстонии критична". Правительство сообщило, что новым ограничениям — быть!

”Ситуация в Эстонии критична. Если посмотреть на пандемию COVID-19 в Европе, то она находится в пугающей фазе. Европа — впереди других. Заболеваемость растет в Эстонии и странах Балтии в целом. Ситуация за несколько недель может эскалировать в кризис, если мы не сможем остановить распространение. Свой вклад должен внести как частный сектор, так и каждый человек в отдельности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Ратас отметил, что правительство уже подготовило необходимы пакет мер, обсуждение которого продолжится сегодня. Из резерва будет выделено 1,5 млн евро на заключение предварительных договоров по приобретению вакцины.

Министр образования и науки Майлис Репс в свою очередь сообщила, что в сфере образования пока ограничений не предвидится, поскольку с медицинской точки зрения меры, подобные весенним, не обоснованы. ”Многим детям дистанционная учеба не подходит. Скорее всего, нам нужно внести поправки в закон”, — отметила она и добавила, что удаленное обучение негативно влияет также на уклад семей, чего хотелось бы избежать.

Министр Рейнсалу подтвердил, что распространение коронавируса находится в фазе роста. ”Надо признать: мы находимся в фазе роста и если не принять дополнительные меры, вирус будет распространяться еще быстрее. Мы должны принимать решения”, — сказал он.

”Определенные регуляции точно будут”, — подтвердил Ратас, отвечая на вопрос журналиста об ограничениях. Какие именно это будут ограничения, станет известно в ближайшие дни. Скорее всего, по словам премьера, они будут касаться общественного транспорта, ношения масок, ограничений при проведении мероприятий.

Рейнсалу также признал без особой необходимость не ездить за границу.

Правительство на сегодняшнем заседании решило выделить Министерству образования и науки из резерва 880 000 евро на продолжение мониторинга COVID-19 в ноябре и декабре 2020 года. Цель проводимого Тартуским университетом мониторинга в том, чтобы наблюдать, каково реальное распространение коронавируса и течение эпидемии в Эстонии.

Учитывая рост распространения коронавируса, есть основание считать, что правительство также введет какие-нибудь дополнительные ограничения.