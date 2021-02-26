ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация ухудшается. Министр здоровья Танель Кийк созвал внеочередную пресс-конференцию

Департамент здоровья отмечает, что если раньше проводил пресс-конференцию раз в неделю, то сейчас в случае необходимости будет делать это чаще.
”Ситуация очень критичная”, — сказал Ланно в начале пресс-конференции. Он отметил, что цифры растут по многих регионах: Сааремаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа.
Он отметил, что было решено усилить больничную сеть, увеличив количество мест для больных коронавирусом.
Ланно сказал, что все устали, но мы все вместе должны осознать свою ответственность, как это было в случае с Балтийской цепью, при восстановлении независимости. ”Нельзя продолжать зарывать голову в песок”, — сказал глава департамента.
Новость дополняется.
Как стало известно ранее, сегодня родился очередной "рекорд" по заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества тестов.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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