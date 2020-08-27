ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: "Ситуация сложная". Правительство рассказывает о COVID-19 и санкциях

Одним из главных вопросов конференции станет установление санкций в отношении лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси.

Ратас начал с ситуации о коронавирусе в стране. Он отметил, что сейчас имеется ”два очень сложных места” — Кохтла-Ярве и Йыхви. На настоящий момент под наблюдением находится около 400 близких контактов. Ратас отметил, что пока Департамент здоровья держит ситуацию под контролем, но начало учебного года может усугубить ситуацию.

Ратас отметил важность вопроса самоответственности и сказал, что когда человек чувствует себя плохо, то он не должен идти развлекаться. ” Это очень важно соблюдать. В противном случае будут страдать все. Экономика, туризм, общее благосостояние”, — заявил премьер.

”Ситуация сложная”, — сказал в свою очередь Март Хельме и добавил, что новая волна наступила слишком быстро и неожиданно. Он отметил, что сейчас правительства всех стран стоят перед дилеммой: закрывать ли страны полностью, как это было сделано при первой волне (и последствия у этого будут очень плачевными), или внедрять запреты на локальном уровне, исходя из эпидемиологической ситуации. Министр отметил, что сейчас Финляндия пытается всеми силами избежать закрытия сообщения с Эстонией.

Говоря о белорусском вопросе Хельме снова обвинил журналистов в дезинформации. Он заявил, что никаких разногласий в отношении событий Беларуси в правительстве никогда не было. Министр отметил, что была здоровая дискуссия, но не разногласия, как это в некоторых случаях преподносилось в прессе.