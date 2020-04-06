ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация с коронавирусом в Эстонии: тестирование, ограничения на передвижение в магазинах и новая социальная кампания

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На пресс-конференции глава отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай и другие расскажут о ситуации с коронавирусом в Эстонии и тестировании, ограничениях на передвижение в магазинах и их контроле, а также о новой социальной кампании, призванной ограничить непреднамеренное распространение коронавируса