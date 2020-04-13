ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация с коронавирусом в Эстонии по сравнению с другими странами, тестирование, помощь бизнесу и путешествия

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Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс и другие рассказывают о текущей ситуации с коронавирусом в Эстонии по сравнению с другими странами, тестировании, помощи бизнесу и путешествиях.