ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация с коронавирусом в Эстонии очень серьезная. Кийк не исключил ужесточения ограничений

В пресс-конференции принимают участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации доктор Урмас Суле, министр здоровья и труда Танель Кийк и член правление Medicum Тынис Аллик.

В начале пресс-конференции Урмас Суле отметил, что мы уже привыкли, что в сутки выявляется больше 1000 заболевших. За две недели, кроме Харьюмаа, добавилось много зараженных в Ляэне-Вирумаа и Сааремаа. Больницы северного региона начали увеличивать мощности, что может отразиться на плановом лечении и оказании экстренной помощи.

Министр Танель Кийк сказал, что ситуация достигла новых негативных высот. ”Темпы роста вызывают серьезные опасения”, — отметил Кийк, добавив, что если ситуация не улучшится, то вскоре больницы перестанут справляться. ”Скорее всего, придется ужесточить ограничения”, — сказал министр. Ситуация серьезнее, чем предполагалось ранее.

Тынис Аллик сообщил, что в Эстонии открыто 28 мест тестирования и 3 пунктов на границе. Тестирование на дому осуществляет 11 бригад. В последние недели увеличилось количество направлений на тесты. Важно, чтобы тестирование продолжалось высокими темпами. Около 30% тестов людей, которые пришли по направлению семейного врача, оказываются положительными.

Новость дополняется.

Как стало известно раннее, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1028 человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1035 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,7%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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