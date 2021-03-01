ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация с коронавирусом в Эстонии очень серьезная. Кийк не исключил ужесточения ограничений

В пресс-конференции принимают участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации доктор Урмас Суле, министр здоровья и труда Танель Кийк и член правление Medicum Тынис Аллик.

В начале пресс-конференции Урмас Суле отметил, что мы уже привыкли, что в сутки выявляется больше 1000 заболевших. За две недели, кроме Харьюмаа, добавилось много зараженных в Ляэне-Вирумаа и Сааремаа. Больницы северного региона начали увеличивать мощности, что может отразиться на плановом лечении и оказании экстренной помощи. Позже он уточнил, что объемы ограничения планового лечения зависит от каждой больницы, но сейчас уже ограничено около 50% плановой помощи.

Министр Танель Кийк сказал, что ситуация достигла новых негативных высот. ”Темпы роста вызывают серьезные опасения”, — отметил Кийк, добавив, что если ситуация не улучшится, то вскоре больницы перестанут справляться. ”Скорее всего, придется ужесточить ограничения”, — сказал министр. Ситуация серьезнее, чем предполагалось ранее.

Тынис Аллик сообщил, что в Эстонии открыто 28 мест тестирования и 3 пунктов на границе. Тестирование на дому осуществляет 11 бригад. В последние недели увеличилось количество направлений на тесты. Важно, чтобы тестирование продолжалось высокими темпами. Около 30% тестов людей, которые пришли по направлению семейного врача, оказываются положительными. Примерно 10% забронировавших время на сдачу анализа не приходит на место. ”Давайте носить маски, соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мест”, — призвал Аллик.

Отвечая на вопросы журналистов, Суле отметил, что в последнее время снизилась необходимость стационарного лечения среди самых пожилых пациентов. ”Выросло количество 60-70-летних. В больничном лечении стали нуждаться более молодые люди. В палатах интенсивной терапии много 40-50-летних. Похожая ситуация наблюдалась и при первой волне”, — сказал доктор.

Новость дополняется.

Как стало известно раннее, за минувшие сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1028 человек. Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1035 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 15,7%.