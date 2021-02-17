ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация с коронавирусом в Эстонии: недельный прирост составил 21%

Хярма: на прошлой неделе по отношению к предыдущей число случаев заболевания возросло на 21%. Наибольший рост — на Сааремаа, Хийумаа, Пылвамаа и Рапламаа. По состоянию на сегодня коэффициент заражаемости R равняется 1,1. Если события будут развиваться в том же темпе, то в начале марта число заболевших за сутпи превысит тысячу.
Главное место инфицирования — дом. В дом заразу приносят в основном с работы, из школы, от друзей или кружков по интересам. Часто источник остается неизвестным, доля таких случаев растет, что является по-прежнему главной проблемой медиков.
Это показывает, что в Эстонии имеет место эпидемическое распространение вируса, заразиться можно везде.
Мы должны сохранять критический настрой в отношении мероприятий. Если кое-что разрешено проводить, это не означает, что мероприятие нужно проводить. Если у людей есть планы семейных встреч, праздников, отмечания каких-то событий, то их следует перенести.
Приближаются школьные каникулы - всю связанную с детьми деятельность было бы правильным перенести на улицу.
Следует отложить и зарубежные служебные поездки.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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