ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация критическая, вакцины не хватает. Кийк созвал внеочередную пресс-конференцию

Департамент здоровья отмечает, что если раньше проводил пресс-конференцию раз в неделю, то сейчас в случае необходимости будет делать это чаще.

”Ситуация очень критичная”, — сказал Ланно в начале пресс-конференции. Он отметил, что цифры растут по многих регионах: Сааремаа, Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Ида-Вирумаа. Исходя из ситуации, было решено усилить больничную сеть, увеличив количество мест для больных коронавирусом.

Ланно сказал, что все устали, но мы вместе должны осознать свою ответственность, как это было в случае с Балтийской цепью, при восстановлении независимости. ”Нельзя продолжать зарывать голову в песок”, — заявил глава департамента.

Ситуация с вакцинами плачевная. ”Вакцин на складе Департамента здоровья — ноль. Количество AstraZeneca на складе 0. Pfizer — 1% и Moderna — всего несколько тысяч доз”.

Кийк в свою очередь отметил, что завтра исполняется год с того момента, как в Эстонии впервые диагностировали коронавирус. Он выразил надежду, что мы справимся со сложившейся ситуацией, и многое зависит от каждого из нас.

Он сказал, что по сравнению с другими странами ЕС состояние системы здравоохранения Эстонии оставляет желать лучшего. Не хватает как персонала, так и денег.

По словам доктора Кармен Йоллер, настало время повторить прошлую весну, когда улицы города были пустыми. Встречи с друзьями и родственниками нужно отложить или проводить в другом формате. Мы можем ждать, когда закончится пандемия, но самый лучшие способ борьбы с ней — это вакцинация. Доктор призвала всех, кто получает приглашение вакцинироваться, не отказываться. Все вакцины, которые предлагаются в Эстонии, проверены и действенны.

”Враг, с которым мы боремся, невидим. И это самое сложное”, — заметила Йоллер и добавила, что нужно скооперироваться и побороть этого врага. Вместе, но порознь.

Новость дополняется.

Как стало известно ранее, сегодня родился очередной "рекорд" по заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества тестов.