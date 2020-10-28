ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ситуация больше не стабильная. За сутки прибавилось 125 положительных тестов на коронавирус. Ведомства рассказывают о положении дел

Заместитель гендиректора Департамента здоровья в области охраны здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что если на прошлой неделе можно было говорить о стабильной ситуации, то сейчас все изменилась.

Она сообщила, что за сутки прибавилось 125 положительных тестов на коронавирус, большая часть из которых пришла из центра по уходу в Рапламаа. Сейчас Департамент здоровья работает над выявлением других очагов.

Ранее советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп подтвердила Delfi, что за сутки прибавилось 125 положительных тестов на коронавирус. Департамент здоровья еще собирает информацию о новых заражениях, но Кингсепп отметила, что уже известен самый крупный очаг в центре по уходу.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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