24.09.2019, 10:15
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Рийгикогу обсуждает, что делать с выдаче эстонского гражданства и выпускными школьными экзаменами
На сегодняшнем заседании Рийгикогу обсуждает вопрос назначения новых членов совета Банка Эстонии. Также на первое чтение направлено изменение Закона о гражданстве и Закона об основной школе и гимназии.
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