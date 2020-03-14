14.03.2020, 15:07
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рейнсалу: по возможности откажитесь от поездок за рубеж(14)
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал жителей Эстонии отказаться от поездок за рубеж в свете распространения коронавируса в мире.
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу призвал жителей Эстонии отказаться от поездок за рубеж в свете распространения коронавируса в мире.
Министр отметил, что в любой момент страны могут закрыть границы. Также есть опасность, что вас поместят на карантин.
Как сообщает Департамент здоровья, лаборатории вчера обнаружили 68 зараженных коронавирусом. В Эстонии заболевание до сих пор обнаружено в общей сложности у 109 человек.
Из них 54 человека в Харьюмаа (50%), 31 на Сааремаа (28%), 9 в Вырумаа (8%), 6 в Тартумаа (7%), 6 в Пярнумаа (6%) и 3 в Ляэне- и Ида-Вирумаа (6%).
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