ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рейнсалу: по возможности откажитесь от поездок за рубеж

Министр отметил, что в любой момент страны могут закрыть границы. Также есть опасность, что вас поместят на карантин.

Как сообщает Департамент здоровья, лаборатории вчера обнаружили 68 зараженных коронавирусом. В Эстонии заболевание до сих пор обнаружено в общей сложности у 109 человек.

Из них 54 человека в Харьюмаа (50%), 31 на Сааремаа (28%), 9 в Вырумаа (8%), 6 в Тартумаа (7%), 6 в Пярнумаа (6%) и 3 в Ляэне- и Ида-Вирумаа (6%).