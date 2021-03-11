ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Рейнсалу: мы находимся на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире(11)
В Рийгикогу сегодня обсуждают то, какие действия принмаются в Эстонии для противостояния распространению коронавирусу.
В Рийгикогу сегодня обсуждают то, какие действия принмаются в Эстонии для противостояния распространению коронавирусу.
"Мы находимся в катастрофической ситуации — на втором месте по уровню заражения как в Европе, так и в мире", — сказал Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу вменяет правительству, что когда научный совет предложил строгие ограничения, правительство не учло рекомендации совета.
Он добавил, что ресурсы Департамента здоровья для выявления всех инфицированных в Пыхьяском регионе подошли концу еще две недели назад.
Рейнсалу уверен, что в стране нужно ввести чрезвычайное положение.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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