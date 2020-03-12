ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Ратас выступил с важным заявлением относительно коронавируса. Объявление чрезвычайного положения не исключено

Реформист Кристен Михал также задал вопрос о массовых мероприятиях, в том числе о концерте Филиппа Киркорова, который должен состояться в Таллинне завтра. ”Все международные мероприятия нужно отложить на вторую половину года”, — сказал Ратас и добавил, что отдельный вопрос — что считать международным мероприятием. Ратас сказал, что сегодня во второй половине дня правительство обсудит эту конкретную ситуацию. Премьер отметил, что сейчас с трибуны Рийгикогу он не может сказать, будет ли отменен концерт. "Если мы перейдем на другую фазу, то рекомендация превратится в обязательство", — добавил он.
Депутат от Партии реформ Вилья Тоомаст отметила, что не понимает, почему Ратас не может однозначно отменить концерт Киркорова. ”Я считаю, что проводить этот концерт в данной ситуации неправильно”, — ответил ей Ратас и еще раз повторил, что конкретное решение будет принято правительством сегодня во второй половине дня, когда состоится заседание специальной комиссии.
Ратас отметил, что Эстония находится в чрезвычайной ситуации, но добавил, что объявление чрезвычайного положения нужно производить своевременно: не слишком рано и не слишком поздно. Что касается ответственности людей за нарушение условий карантина, премьер отметил, что у государства имеются все рычаги давления. "Распространение заболевания в Эстонии можно санкционировать", — сказал он и добавил, что это может быть как денежное взыскание, так и тюремное заключение.
Также Ратас обратился к прессе и отметил, что СМИ в Эстонии достойно освещают тему коронавируса, и поблагодарил ее за это.
Калле Грюнталь из EKRE сказал, что хочет не задать вопрос, а попросить. Его просьба заключается в объявления в стране чрезвычайного положения, так как что ”иначе маленькую Эстонию не защитить”. Ратас ответил депутату, что вместе со спецкомиссией на сегодняшнем заседании в 14:00 подумает над его предложением и обсудит этот вопрос. Глава правительства отметил, что, похоже, большая часть членов Рийгикогу за то, чтобы перейти на следующий этап. Но в то же время, по его словам, объявлять чрезвычайную ситуацию нужно крайне тщательно все продумать.
Депутат от IRL Виктория Ладынская-Кубитс спросила о том, как будет информироваться русскоязычное население, особенно в условиях закрытия «Новостей Эстонии». По словам Ратаса, большую роль в этом могли бы сыграть онлайн-СМИ, которые пока, по его словам, с этой задачей справляются хорошо.
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Коронавирус COVID-19
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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