ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас: скорее всего, ЧП придется продлить как минимум на 2 недели

Смотрите прямое включение!

”Мы должны вернуть свою прежнюю жизнь”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. По его словам, для смягчения всех мер необходимо, чтобы все следовали правилам. Слишком быстро действовать нельзя, это приведет к новой вспышке.

"Скорее всего, чрезвычайное положение придется продлить как минимум на 2 недели”, — сообщил Ратас и добавил, что соответствующее решение будет принято совсем скоро.

”Коронакризис не прошел”, — отметил он и еще раз призвал людей следовать рекомендациям и правилам.

Министр внутренних дел Март Хельме отметил, что все шаги предпринимаются правительством с крайней осторожностью. Министр образования Тынис Лукас добавил, что в первую очередь будут открыты спортивные площадки на открытом воздухе. По словам Лукаса, хорошо было бы, если бы одновременно с торговыми центрами открылись и музеи, в которых возможно соблюдать правило 2x2 (например, музеи под открытым небом).

Говоря об открытии торговых центров, Ратас пояснил, что это будет сделано только при условии соблюдения мер безопасности. Не исключено, что ношение масок в торговых центрах будет обязательным.

”Сегодня мы непременно обсудим предложение Яака Ааба о том, чтобы ношение масок в обществе стало правилом. Я считаю, что если мы говорим о послаблениях, то это означает наличие специальных условий, в том числе обязательства по использованию средств индивидуальной защиты. Я думаю, что к предложению министра Ааба нужно отнестись со всей серьезностью. Что касается торговых центров, мы непременно обсудим, следует ли сделать ношение маски для лица обязательным не только для работников, но и посетителей”, — сказал Ратас.

По его словам, в мае и июне массовых мероприятий проводить будет нельзя. В конце мая будет принято решение относительно июля и августа. Что касается выражения гражданской позиции (акции протеста и т. д.), то это можно делать и в интернете.

”Чрезвычайное положение будет продлено с вероятностью в 99%”, — отметил Хельме и добавил, что параллельно с этим будут постепенно вводиться различные послабления.