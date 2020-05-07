ПРЯМАЯ-ТРАНСЛЯЦИЯ: Ратас, Рейнсалу и Аллер на правительственной пресс-конференции

"Мы выходим из чрезвычайного положения. Но мы не можем смотреть на вирус свысока. Коронавирус — коварный. Он может вернуться. Мы должны быть здоровыми, соблюдать правила: держать дистанцию и мыть руки. Давайте вести себя ответственно", — заявил Юри Ратас.

Затем он поблагодарил Министерство иностранных дел, за успешные переговоры об открытии границ между странами Балтии. По плану, пересекать границу можно с 15 мая, при этом не нужно будет находиться в карантине в течение 14 дней. Также идут переговоры об открытии границ между Эстонией и Финляндией с туристической целью. Маятниковая рабочая миграция уже разрешена.

"После обеда мы будем обсуждать помощь жилому фонду, торговым и обслуживающим организациям", — добавил Ратас. По его словам, учения "Весенний шторм" прошли успешно и доказали, что Силы обороны готовы к чрезвычайным ситуациям.

Завтра, 8 мая, 75 лет после окончания Второй мировой войны. "Это важная дата, когда закончилось насилие. Города были уничтожены, страны потеряли независимость. У каждого свои воспоминания, нужно воспринимать это как урок", — сказал премьер.













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