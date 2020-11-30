ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас отвечает на вопросы пользователей Facebook

По словам Ратаса, разговор пойдет о происходящем в Эстонии и в мире. "В течение часа я отвечу на ваши вопросы, которые вы уже задали на прошлой неделе, а также зададите в прямом эфире", — пишет Ратас у себя в Facebook, отмечая, что вопросы приветствуются и на русском языке.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.