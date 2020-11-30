30.11.2020, 18:03

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас отвечает на вопросы пользователей Facebook

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☝️вопросы приветствуются и на русском
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Henri-Kristian Kirsip

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в прямом эфире на Facebook отвечает на вопросы пользователей соцсети. Присоединяйтесь, вы тоже можете задать вопрос.

Прямой эфир на Facebook здесь.

По словам Ратаса, разговор пойдет о происходящем в Эстонии и в мире. "В течение часа я отвечу на ваши вопросы, которые вы уже задали на прошлой неделе, а также зададите в прямом эфире", — пишет Ратас у себя в Facebook, отмечая, что вопросы приветствуются и на русском языке.

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