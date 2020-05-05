05.05.2020, 17:41
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас отвечает на вопросы пользователей Facebook
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в прямом эфире на Facebook отвечает на вопросы пользователей соцсети. Присоединяйтесь, вы тоже можете задать вопрос.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в прямом эфире на Facebook отвечает на вопросы пользователей соцсети. Присоединяйтесь, вы тоже можете задать вопрос.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Микрин умер в больнице в Коммунарке
Страшные кадры захоронения скончавшихся от COVID-19 в США
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой
У переболевших COVID выявлены изменения во внутренних органах