ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас отвечает на вопросы пользователей Facebook

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в прямом эфире на Facebook отвечает на вопросы пользователей соцсети. Присоединяйтесь, вы тоже можете задать вопрос.
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