17.12.2020, 12:18
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас на пресс-конференции правительства: 2020 был годом шока
На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Алар Ланеман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк расскажут о ситуации в стране.
Юри Ратас начал пресс-конференцию с того, что заявил: "Этот 2020 был годом шока".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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