ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ратас дает обзор ситуации с коронавирусом. Увеличилось ли число инфицированных? Как будут решаться экономические проблемы?

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Премьер-министр Юри Ратас на пресс-конференции даст обзор сложившейся в Эстонии ситуации в связи с коронавирусом.