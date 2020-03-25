ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Президент Кальюлайд и эксперты в сфере э-образования дают советы по домашнему обучению

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Delfi показывает онлайн-семинар от HITSA "10 школьных дней дома – выученные главы". В семинаре принимают участие эксперты в сфере э-образования и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.