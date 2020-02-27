ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция: в Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом(167)
В среду вечером в Эстонии выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
В среду вечером в Эстонии выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", — передает RusErr его слова, сказанные в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV.
Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.
"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", — уточнил Танель Кийк.
Более подробную ситуацию власти Эстонии намерены прокомментировать в течение дня.
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