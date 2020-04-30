30.04.2020, 12:05
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция правительства: участвуют Юри Ратас, Мартин Хельме, Рийна Солман и Урмас Рейнсалу
В полдень состоится пресс-конференция правительства, кризисного брифинга сегодня не будет. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр народонаселения Рийна Солман и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
«Письма счастья»: как правильно обжаловать штраф
Новые рекомендации в связи с текущей ситуацией с коронавирусом
COVID-19 и работа на дому: как обеспечить кибербезопасность
Ученые назвали основные признаки бессимптомного коронавируса