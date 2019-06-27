27.06.2019, 12:45
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция правительства с участием Ратаса, Хельме и Рейнсалу(2)
В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
В сегодняшней пресс-конференции правительства участвуют премьер Юри Ратас, глава МВД Март Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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