ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция правительства. Ратас, Хельме и Рейнсалу рассказывают о ситуации в стране

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На связанной с чрезвычайным положением пресс-конференции выступят премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.