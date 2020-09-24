24.09.2020, 11:56
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция правительства: министры объясняют новые решения
В пресс-конференции правительства в 12 часов участвуют премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер, министр народонаселения Рийна Солман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
На пресс-конференции правительства речь, безусловно, пойдет и о сегодняшнем решении ужесточить ограничения для предотвращения распространения коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Дети нашли в реке труп и отправили фото матери
Ученые установили вероятное происхождение коронавируса
Отличить грипп от КОВИД можно по одному симптому
Онколог назвал главного врага рака