06.05.2020, 11:58

ПРЯМАЯ-ТРАНСЛЯЦИЯ: пресс-конференция правительства — Департамент здоровья, министр экономики и Министерство культуры


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Сегодня в 12 часов проходит очередной правительственный брифинг. В нем участвуют представитель Департамента здоровья Мартин Кадай, министр экономики Таави Аас и канцлер Министерства культуры Тарви Ситс. Смотрите видео!

Будет дополнено!

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