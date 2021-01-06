06.01.2021, 10:15
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция: какова текущая ситуация с коронавирусом в Эстонии?
Министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн сегодня, 6 января, в 10:30 в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Побег Белоусовой и Протопопова из СССР: катались до 80 лет
Уже в 41 стране и территории нашли "британский" штамм "короны"