ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция горуправы Таллинна: Кылварт, Белобровцев и Ярвелайд(1)
Таллиннская горуправа по итогам заседания дает пресс-конференцию на русском языке.
Таллиннская горуправа по итогам заседания дает пресс-конференцию на русском языке.
В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Кылварт о дотации от государства Таллинну в связи с коронакризисом
"Таллинну выделены 17 000 000.
Составлен список из 155 объектов для финансирования из всех сфер жизни. Больше всего средств будет затрачено в сфере образования для приведения в порядок учреждений образования. Ремонт внутриквартальных дорог, строительство спортивных площадок.
Список (на сумму 36 млн) будет представлен в горсобрание. Это означает, что список шире, чем финансирует государства. То есть многое будет сделано за счет города".
Вице-мэр Новиков рассказал о планах сделать Таллинн более дружественным к окружающей среде.
"Организуем сбор идей для того, чтобы сделать столицу более зеленой. Люди будут получать очки (бонусы), которые можно будет использовать для получения каких-то услуг в городской муниципальной среде".
Вице-мэр Белобровцев: 1 сентябре пройдет в обычном режиме
"Школы к 1 сентября готовы. Много вопросов возникали в связи с началом учебного года, какие поступят рекомендации. 1 сентября и связанные с ним торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме.
Мы рекомендуем проводить торжественные линейки (если позволит погода) проводить на свежем воздухе. Школы и детские сады получили определенную свободу в своих действиях.
Мы готовы к ухудшению ситуации. Есть три сценария действий. Мы ждем предложений в план действий от образовательных учреждений (школы и детские сады) по всем трем сценариям.
Намерены снабдить школы тепловизорами".
Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд рассказал о предстоящем 29 августа традиционном фестивале "Коплифест".
Программа разнообразная: выставки, выступления музыкальных коллективов, экскурсии, соревнования, просмотр фильма, шоу моды. Ярвелайд предупредил, что гостей фестиваля ждут сюрпризы, о которых подробно рассказывать не стал, пригласив всех таллиннцев и гостей столицы посетить мероприятие. Подробнее о программе - здесь.
Кылварт добавил пару слов об экологической работе в столице.
Мэр напомнил, что завтра мы будем отмечать День Балтийского моря. Таллинн борется за звание Зеленой столицы Европы. "Один выброшенный в море окурок загрязняет 1000 литров морской воды", - отметил мэр и рассказал о ряде мероприятий, которые проводит город (маркировка люков, совместная работа с портом о сборе мусора).
Сегодня будет подписан договор на проведение месячника по защите природе. Цель - вывести Таллинн на новый уровень системного зеленого мышления.
Вопрос Белобровцеву по обеспечению эпидемиологической безопасности в школах.
"Если будет в какой-то школе будет локальная вспышка, то будем принимать меры в этой школе.
Если будет нужно отправить какой-то класс на карантин какой-то класс или конкретную школу - то это решение будет принято (собственником школы совместно с городским профильным департаментом).
"Красный сценарий" - полный переход школ на дистанционное обучение. Теперь у нас есть приобретенный весенний опыт. Надеюсь, что этого удастся избежать, мы к этому готовы, такие сценарии проработаны.
О тепловизорах уже упоминалось. Обеспечим учителей средствами индивидуальной защиты. Будут установлены дезинфицирующие средства, усилена уборка с помощью этих средств.
Школам дана свобода действий в применении мер предосторожности, которые с их точки зрения следует применять".
Кылварт: школа должна разработать промежуточный график, когда часть учебного заведения будет работать удаленно, часть - контактым образом.
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