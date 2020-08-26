ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Пресс-конференция горуправы Таллинна: Кылварт, Белобровцев и Ярвелайд

В пресс-конференции принимают участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Кылварт о дотации от государства Таллинну в связи с коронакризисом

"Таллинну выделены 17 000 000.

Составлен список из 155 объектов для финансирования из всех сфер жизни. Больше всего средств будет затрачено в сфере образования для приведения в порядок учреждений образования. Ремонт внутриквартальных дорог, строительство спортивных площадок.

Список (на сумму 36 млн) будет представлен в горсобрание. Это означает, что список шире, чем финансирует государства. То есть многое будет сделано за счет города".

Вице-мэр Новиков рассказал о планах сделать Таллинн более дружественным к окружающей среде.

"Организуем сбор идей для того, чтобы сделать столицу более зеленой. Люди будут получать очки (бонусы), которые можно будет использовать для получения каких-то услуг в городской муниципальной среде".

Вице-мэр Белобровцев: 1 сентябре пройдет в обычном режиме

"Школы к 1 сентября готовы. Много вопросов возникали в связи с началом учебного года, какие поступят рекомендации. 1 сентября и связанные с ним торжественные мероприятия пройдут в обычном режиме.

Мы рекомендуем проводить торжественные линейки (если позволит погода) проводить на свежем воздухе. Школы и детские сады получили определенную свободу в своих действиях.

Мы готовы к ухудшению ситуации. Есть три сценария действий. Мы ждем предложений в план действий от образовательных учреждений (школы и детские сады) по всем трем сценариям.

Намерены снабдить школы тепловизорами".

Старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд рассказал о предстоящем 29 августа традиционном фестивале "Коплифест".

Программа разнообразная: выставки, выступления музыкальных коллективов, экскурсии, соревнования, просмотр фильма, шоу моды. Ярвелайд предупредил, что гостей фестиваля ждут сюрпризы, о которых подробно рассказывать не стал, пригласив всех таллиннцев и гостей столицы посетить мероприятие. Подробнее о программе - здесь.