03.06.2020, 10:54
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Пресс-конференция горуправы — Кылварт, Рийсалу, Белобровцев, Свидлов
на русском языке
Сегодня в 11:00 начнется пресс-конференция русском языке по итогам заседания горуправы. Смотрите онлайн трансляцию на RusDelfi!
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