03.06.2020, 10:54

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Пресс-конференция горуправы — Кылварт, Рийсалу, Белобровцев, Свидлов

на русском языке
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Сегодня в 11:00 начнется пресс-конференция русском языке по итогам заседания горуправы. Смотрите онлайн трансляцию на RusDelfi!

В пресс-конференции на русском языке примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Айвар Рийсалу и Вадим Белобровцев, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

RusDelfi сделает краткий пересказ пресс-конференции.

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