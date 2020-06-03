ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Пресс-конференция горуправы — Кылварт, Рийсалу, Белобровцев, Свидлов

В пресс-конференции на русском языке примут участие мэр Михаил Кылварт, вице-мэры Айвар Рийсалу и Вадим Белобровцев, а также главный специалист отдела туризма Таллиннского департамента предпринимательства Ирина Свидлов.

RusDelfi сделает краткий пересказ пресс-конференции.