11.03.2021, 12:08
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Премьер, министры МВД, иностранных дел и образования обсуждают текущую ситуацию в стране
В пресс-конференции принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристьян Яани, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр образования и науки Лийна Керсна.
”Нужно уменьшить все контакты. Я знаю, что эта болезнь сражает и журналистов. Никто не остался не затронутым. В ситуации нынешнего кризиса надо самим быть примером”, — начала премьер-министр. Она напомнила, что с сегодняшнего дня действуют новые ограничения. Очень важно сделать так, чтобы больницы выстояли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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